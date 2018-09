Previsões astrológicas para a semana

Áries

Terá sucesso com atividades profissionais realizadas em parceria. Com disposição, vai dar conta das suas tarefas. Fase emotiva: cuidado para não sofrer por qualquer coisa. Poderá começar romance com colega: guarde segredo a respeito.

Touro

Você saberá reconhecer seus aliados. Mas decepções com colegas não estão descartadas. No amor, deverá curtir boas surpresas na conquista. Se já tiver alguém, afaste a insegurança. Crise familiar vai chegar ao fim. Modere a impaciência.

Gêmeos

Boa fase para investir na carreira! A vida profissional de um parente vai servir de inspiração para você. Há risco de crise no relacionamento amoroso. Que tal ceder um pouco mais? Astral positivo para começar reforma em casa.

Câncer

Fase ótima para pedir aumento salarial ou fazer cursos. Não desanime diante de mudança brusca no emprego. Talvez curta lance amoroso com colega. Se já tiver compromisso, discuta sem brigar. Poderá conhecer gente nova.

Leão

Pense bem para não se precipitar ao tomar decisão sobre dinheiro, herança ou imposto. É provável que mude de emprego. Namoro a distância protegido. Afaste a rotina da sua união. Reserve um tempinho para renovar seu visual.

Virgem

Espere bons resultados se trabalha em casa ou com parente. Mas não imponha suas vontades toda hora. A sensualidade vai reinar a dois: aproveite! Faça um programa diferente com seu amor. Exercite o desapego e doe o que não usa mais.

Libra

Em sintonia com os colegas, você vai desempenhar com pique suas tarefas profissionais. Só não confie demais em todos. Fazer planos com seu par irá fortalecer a união. Período mágico para conquistar! Talvez a Lua te deixe um pouco carente.

Escorpião

Assunto doméstico vai pedir sua atenção. Cuidado com imprevistos na carreira. Seu romance deverá se fortalecer. Se estiver só, preste atenção à colega que mexe com suas emoções. A Lua vai despertar seu desejo de se cuidar mais.

Sagitário

Sua ambição vai aumentar sua garra para lutar pelo que quer. Espere sucesso em entrevista de emprego. Não leve problemas pessoais para o trabalho. Amor do passado deverá reaparecer. Fazer bico em casa vai render uma graninha.

Capricórnio

Excelente astral para fazer curso profissionalizante! Clima de aconchego no amor, mas sair da rotina será bem excitante. Fase positiva para mexer na decoração da sua casa ou iniciar reforma. Aguarde novidade relacionada à família ou dinheiro.

Aquário

Você vai buscar formas novas de ampliar seus ganhos. Espere ótimos acordos profissionais. Use sua criatividade na paquera e se solte no sexo. Se já tiver alguém, modere as cobranças. Fortaleça os laços de carinho com seus familiares.

Peixes

Se ouvir críticas no trabalho, não leve para o lado pessoal. Saberá colocar o serviço em dia e até faturar grana extra. Sua união vai se firmar, mas controle a possessividade. Talvez role romance secreto: só não confunda amor com carência.