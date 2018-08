Presos participam de concurso de desenho

Cascavel - Os presos do sistema penitenciário do Paraná participarão de um concurso de desenho promovido pelo Depen (Departamento Penitenciário do Paraná). O concurso de 2018 tem como tema “Família, Fé e Vida” e faz parte da atividade dos presos que já participam do projeto Remissão Pela Leitura, os que estão matriculados e estudam por meio de uma parceria com o Ceebja (Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos) e os que trabalham.

Em Cascavel, os detentos da PIC (Penitenciária Industrial) vão participar do concurso. Todos praticam alguma atividade e, em edições anteriores da disputa, lançaram livros com o que produziam durante as aulas. “Este será o terceiro volume do livro. Em cada uma das unidades participantes serão classificados os cinco melhores trabalhos, que vão para a disputa geral, onde são selecionados os cinco melhores do Paraná. No livro constam os melhores de cada penitenciária. A premiação para os melhores colocados é um dia de remissão da pena, a visita da família e a publicação do trabalho no livro”, explica a professora Silmara Eliane de Souza Rohdi, que atua no ensino aos detentos da PIC.

Os presos têm até 28 de setembro para a produção dos trabalhos. Até dia 5 de outubro serão escolhidos os melhores desenhos de cada penitenciária e no dia 14 de novembro serão conhecidos os vencedores do Estado. A premiação ocorrerá do dia 14 ao dia 29 de novembro.