Presos federais transferidos

Um avião pousou ontem no Aeroporto de Cascavel para realizar hoje uma transferência de presos federais. Segundo a assessoria da Força Aérea Brasileira, trata-se de uma aeronave C-105 Amazonas, empregado em apoio ao Ministério da Segurança Pública.

A aeronave teria chegado ao local com diversos agentes penitenciários federais, que desceram do avião no fim da tarde de ontem. O avião permaneceu no aeroporto durante a noite e não havia informação sobre o horário da transferência, que deve ocorrer nas primeiras horas do dia, de detentos do Presídio Federal de Segurança Máxima de Catanduvas.

Essa não é a primeira vez que aviões de grande porte são vistos em Cascavel neste mês para realizar transferência de presos.

Reportagem: Tatiane Bertolino

Foto: Aílton Santos

Legenda: Avião deve sair de Cascavel nesta manhã com detentos federais