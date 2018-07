Presidente do TJ assume interinamente o governo

Curitiba - Foi realizada nessa sexta-feira (13), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, a solenidade de transmissão do cargo de governador ao presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, desembargador Renato Braga Bettega. Ele permanece na função até quinta-feira (19), em razão da viagem que a governadora Cida Borghetti fará aos Estados, onde cumpre agenda oficial em Washington e Nova Iorque, de 14 a 18 de julho.

Renato Braga Bettega afirmou que dará continuidade à regularidade da vida institucional do Executivo. “É uma honra ter a oportunidade de representar todos os magistrados assumindo como governador interino. Trata-se de um desafio que cumprirei com muita responsabilidade e seriedade”, afirmou Bettega.

O desembargador destacou que a medida também reflete a confiança e a conduta republicana entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. “A boa relação entre os poderes permite, através do diálogo institucional, que haja um fortalecimento constante da nossa democracia”, afirmou.

O desembargador Arquelau Araújo Ribas será o presidente em exercício do Tribunal de Justiça.

Agenda

Na capital norte-americana, a governadora se reúne com a diretoria do Banco Mundial para debater o cronograma da execução das obras e ações relacionadas ao projeto financiado pela instituição. Em Nova Iorque, a agenda é no Fórum de Alto Nível Político sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorrerá na sede da ONU (Organização das Nações Unidas), dias 17 e 18 de julho. A governadora também participará de uma mesa redonda sobre inovação com representantes da iniciativa privada para prospectar novos investimentos e parcerias para o Paraná.