“Presentinhos” para os pais

Sindilojas estima um crescimento de 3% a 5% nas vendas para o Dia dos Pais deste ano (Foto: Arquivo)

O Dia dos Pais se aproxima, e os lojistas já se preparam para receber os filhos que vão comprar aquela lembrança para celebrar a data comemorada no domingo, 12 de agosto.

Porém, ao longo dos anos o valor desse presente diminui, pelo menos na visão da subgerente de uma loja de roupas, Marli Vanzzo. “Os filhos não dão mais aquele presentão, mas sim presentinhos. Eles gastam cerca de 50 reais. Nós estamos nos adaptando para atender essa nova demanda, com promoções, kits”.

Marli acredita que a data neste ano supere o dia das mães em vendas. “Pelo cenário do mercado, acredito que vamos vender mais. Ano passado a data superou nossas expectativas”, conta. Nesse segmento o que mais sai são camisas, camisetas, cintos, carteira, peças intimas e kits.

O presidente do Sindilojas de Cascavel, Leopoldo Furlan, diz o momento é de otimismo para o mercado e espera uma margem de crescimento entre 3% e 5% em relação ao ano passado.

“Mesmo que seja um pequeno percentual, o importante é tentar aumentar as vendas. Estamos saindo de um período ruim, vamos tentar arrecadar um pouco mais com o Dia dos Pais”. Conforme o presidente, os segmentos procurados geralmente são os de roupas, calçados, telefonia e supermercados.

Furlan falou sobre a queda do valor investido pelos filhos nos presentes. Segundo ele, a média já chegou a superar os R$ 110, e neste ano o valor não deve ultrapassar os 75 reais.

Vale a pena

O técnico em informática Renan Wunderwald, pretende investir R$ 100 com o presente do seu pai. “Sempre procuro dar uma coisa que ele precisa, ou que vejo que ele quer. Vale a pena cada centavo, se precisar usar mais dinheiro, vou usar para velo feliz”, diz.

Renan confessa que sempre deixa para comprar em cima da hora, mas já começou o planejamento financeiro para poder dar um presente especial.

Necessidade

A atendente Kesia Mendes não estipulou um valor a ser investido na lembrança, pois depende muito do momento econômico que ela estará passando. “É complicado calcular um valor, já dei várias opções de presentes para meu pai, como livros, roupas, vai de acordo com a necessidade dele e a minha condição no momento. O que vale mesmo é estar com ele, independente de presente”.