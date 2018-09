Prefeituras se preocupam com infestação de escorpiões

São Miguel do Iguaçu - As prefeituras da região já deram início às campanhas de combate aos escorpiões. A preocupação é com a volta do calor, condição para que esses aracnídeos se aproximem das casas e ataques voltam a ser registrados.

São Miguel do Iguaçu vem registrando um aumento de notificações de escorpião e já está realizando uma série de ações de conscientização em escolas sobre os perigos e como agir caso um animal da espécie apareça. Também já foram iniciadas ações de controle com orientações e notificações de imóveis, assim como limpezas.

No Município, apenas neste ano já foram registrados dois acidentes envolvendo escorpiões e ano passado foram três registros. Mas o que preocupa a vigilância em saúde do Município é o aumento de animais. “Em 2017, durante todo o ano foram 11 notificações de escorpiões da espécie Tityus serrulatus, que é o tipo de escorpião amarelo mais venenoso. E este ano até agora já são 18 notificações, então por conta disso é que já estamos alertando a população, tanto para os riscos e também para a prevenção, que pode ser feita com a limpeza, já que não há predador para o escorpião”, explica o técnico da vigilância em saúde de São Miguel do Iguaçu, Marcos Roberto de Deus.

Roberto ressalta ainda o fato de que a proliferação do escorpião acontece no início do verão. “Com o aumento da temperatura já começa a reprodução e na espécie mais venenosa a fêmea é assexuada e se autofecunda, o que facilita o aumento dos animais”.

Em Assis Chateaubriand a situação é mais preocupante. De acordo com a Secretaria de Saúde do Município, só no primeiro semestre foram registradas 123 notificações de escorpiões, 14 acidentes e um óbito (de uma criança de dois anos). Enquanto durante todo o ano de 2017 foram 72 notificações e dez acidentes/picadas, mas sem gravidade.

Por isso o trabalho preventivo também é intensificado no Município. As Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Obras realizam arrastões de limpeza pela cidade três vezes ao ano, seguindo um cronograma interno. Ao mesmo tempo, os agentes de endemias e de saúde fazem vistorias diariamente em residências, terrenos e espaços públicos, no combate a animais peçonhentos e dengue.

Escorpião amarelo

Os escorpiões de cor amarela são a espécie de maior perigo em todo o Brasil por conta do veneno que pode levar a óbito, principalmente crianças.

Já as espécies de cores preta e marrom também atacam os seres humanos, mas os acidentes não são considerados graves.

Por isso as prefeituras pedem a colaboração da população para que mantenham os quintais limpos, pois o escorpião se abriga em madeiras, lenhas, tijolos, resto de construção, entulhos, frestas em calçadas, muros, caixas de gordura, fossas e tubulações.