Prefeitura repassa maquinários para a Emdur

Máquinas reforçam a estrutura da empresa (Foto: Michael Juliano)

Toledo - A Emdur (Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de Toledo) contará com mais um importante reforço. O Município de Toledo recebeu semana passada uma retroescavadeira e um rolo compactador viabilizados por meio de uma operação de crédito com a Sedu (Secretaria de Desenvolvimento Urbano). As máquinas fazem parte de um convênio que soma o valor de R$ 3.110.394. Esse montante será utilizado para a compra de equipamentos rodoviários, caminhão caçamba, caminhão espargidor, caminhão comboio e Usina do Asfalto.

“Os novos maquinários vão proporcionar agilidade das obras, principalmente de pavimentação rural e galerias pluviais”, disse o diretor técnico da Emdur, Rodrigo Sales.

O prefeito Lucio de Marchi agradeceu ao governo do Estado e salientou que os maquinários vão reforçar a estrutura da Emdur. “São dois equipamentos que vêm se somar nesse lote de R$ 3 milhões e uma Usina Nova. A atual tem 26 anos de uso, totalmente sucateada e a estabilidade econômica da empresa depende muito dessa Usina”.

Ele complementa que o objetivo é fortalecer a Emdur. “Estamos adequando de acordo com a norma atual da Lei 13.303 das estatais. A Emdur tem que produzir obras com preço menor que a iniciativa privada, e seria impossível a empresa construir com equipamentos sucateados, por isso, aquisição de novos”.

O secretário de Infraestrutura Rural, Vilson Andre Silva, reforçou que a nova máquina e o rolo suprem uma das principais carências. “Vêm para somar. Já temos uma, mas é insuficiente para atender toda a demanda”.

A opinião foi compartilhada pelo presidente da Câmara de Vereadores, Renato Reimann. “É muito importante a aquisição dos equipamentos para os trabalhos. Precisamos parabenizar o prefeito pela iniciativa que vem para ampliar esses serviços que trazem benefício a nossa comunidade”.

Acompanharam a entrega os vereadores Janice Salvador, Airton Savello, Antonio Sérgio “Zóio” e Valtencir Careca, secretários municipais, assessores parlamentares e funcionários da Emdur.