Prefeitura garante que hospital não vai fechar

Desde 2012, Entidade Lar Belém administra hospital municipal (Foto: Divulgação )

Nova Santa Rosa - A continuidade dos atendimentos do Hospital Beneficente Lar Belém está garantida pela prefeitura. O secretário de Saúde de Nova Santa Rosa, Noedi Max Hardt, afirma que uma nova modalidade de convênio com a entidade que administra a unidade está sendo elaborada. “O hospital deve permanecer aberto. Nós estamos em tratativas com a entidade que administra a unidade para uma possível mudança na modalidade do contrato e também um aumento no repasse financeiro. Os detalhes ainda vêm sendo discutidos com cautela, mas a continuidade dos atendimentos está garantida”, declara.

O prazo final para o fechamento era o último dia 14, data em que se encerrava o convênio do Município com a Entidade Lar Belém, que administra o hospital. A falta de recursos para a manutenção dos serviços seria o motivo do fechamento, já que o repasse mensal de cerca de R$ 85 mil repassados pela prefeitura não seria suficiente para custear as despesas da unidade.

O Hospital

A estrutura da unidade hospitalar é da Prefeitura de Nova Santa Rosa, mas desde 2002 a gestão é terceirizada para a Entidade Lar Belém. O Município mantém convênio para o atendimento de urgência e emergência, além de 21 AIHs (Autorização de Internação Hospitalar) por mês.

Segundo a administração da Entidade, além dos recursos do Município, o hospital recebe repasse do SUS (Sistema Único de Saúde) e atende a planos particulares.

De acordo com informações da administração da Unidade Hospitalar, por dia são realizadas no local de 10 a 15 consultas, atendimento de urgência e emergência de baixa e média complexidades. Já os atendimentos de maternidade não são realizados e as gestantes são encaminhadas ao Hospital Bom Jesus, em Toledo.

A Entidade Lar Belém também confirma a renovação do convênio e a continuidade dos atendimentos, mas não quis repassar os detalhes sobre as negociações com a prefeitura.

Reflexos

A manutenção dos atendimentos em Nova Santa Rosa, além de ser um alívio para a população, também tranquiliza a 20ª Regional de Saúde, já que a demanda do Município não poderia ser absorvida pelo Hospital Bom Jesus, de Toledo. “É um alívio a continuidade do atendimento, pois o hospital de referência, em Toledo, não teria como absorver a demanda. Nós estudávamos alternativas como Guaíra, que teria essa possibilidade de atendimento, mas uma das questões é a distância entre as cidades. Por isso, mantivemos contato com a administração e pedimos que esgotassem todas as alternativas para o não fechamento, porque, além disso, a estrutura do hospital é ótima e atende muito bem a população”, explica a diretora da 20ª Regional de Saúde, Nissandra Karsten.