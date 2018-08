Prefeitura faz melhorias em estradas rurais

Assis Chateaubriand - A Prefeitura de Assis Chateaubriand está trabalhando intensamente no interior do Município visando proporcionar qualidade de vida às famílias do campo para o desenvolvimento de suas atividades rurais.

A Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Obras vem promovendo novas melhorias em estradas pelos quatro cantos do Município. “Além do projeto em parceria com a Itaipu Binacional para adequações de estradas, que soma um investimento de quase R$ 900 mil, a administração também está aplicando o dinheiro público nos serviços de cascalhamento e solo brita, atendendo propriedades localizadas em várias comunidades”, diz o secretário José Vieira Neto.

Exemplo desse investimento é o trabalho feito na região do patrimônio Nice. Recentemente, a prefeitura realizou a implantação de pedra brita em 10 quilômetros nos ramais Indaiá, Nelore, Sanga Puita e Estrada Nice, beneficiando dezenas de produtores de aves, peixes e gado de leite.

“Não podemos esquecer que a maior riqueza econômica de Assis Chateaubriand vem do campo. Por isso, estamos a todo tempo investindo em nossas estradas rurais, com o objetivo de proporcionar melhor condição de trafegabilidade, principalmente em dias de chuva, visando o escoamento da produção agrícola”, afirma o prefeito João Aparecido Pegoraro.