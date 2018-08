Prefeitura fará leilão de resíduo verde

Toledo - A Secretaria de Meio Ambiente de Toledo deve realizar ainda no mês de agosto o leilão de resíduos verdes e volumosos que são entregues diariamente no aterro municipal. A ideia é reaproveitar de alguma os resíduos de podas de árvores, cortes de grama entre outros e ainda liberar o espaço que esse material utiliza no aterro.

A área atual destinada para essa finalidade é aproximadamente 8.000m². De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Neudi Mosconi, mais de 30 mil toneladas desse tipo de resíduos estão no aterro e os recursos da venda no leilão serão a prefeitura. “Com a receita gerada a partir dessa venda poderemos comprar composto pronto, que pode ser utilizado no plantio de mudas de árvores, flores e outros benefícios que poderão ajudar no embelezamento da cidade”, explica Neudi.

Poderão participar do leilão empresas que estão devidamente habilitadas para receber esses materiais. As empresas que possuem interesse podem entrar em contato direto com a Secretaria de Meio Ambiente por meio do telefone (45) 3378-8355 ou ainda ir até a secretaria na Rua Piratini, 2.228, no Centro.

Outras ações

Além do leilão, a secretaria vai implantar Estações de Sustentabilidade com o intuito de fortalecer a conscientização e a reeducação em relação à separação do lixo.

A implantação dos Ecopontos em diversos bairros, que devem servir para o depósito de materiais, também está avançando.