Prefeitura estima receita de R$ 707 mi em 2019

Toledo - A Câmara de Toledo aprovou em turno final na sessão de segunda-feira a proposta da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para 2019. A proposição estabelece as metas e as diretrizes para o planejamento orçamentário municipal para o próximo ano e foi entregue pelo Poder Executivo à Câmara dia 15 de junho e no Poder Legislativo ganhou a forma do Projeto de Lei 96.

A LDO é uma das principais leis da vida municipal, formando a base do planejamento orçamentário toledano anual, ao lado do PPA (Plano Plurianual) 2018-2021 e da LOA (Lei Orçamentária Anual), renovada a cada ano com base na LDO e no PPA.

No dia 3 de julho a Câmara realizou audiência pública para debater com a sociedade organizada e a população em geral o projeto da LDO. Foram apresentadas 11 propostas de emendas à LDO pelos vereadores.

Durante o debate, o vereador Leoclides Bisognin falou as projeções de receitas e despesas e as informações que reuniu sobre o desempenho da arrecadação até julho. Ele destacou que a receita inicial projetada para 2018 era de R$ 547,328 milhões e soma até julho R$ 301,785 milhões.

Já para 2019 o Município projeta receitas de R$ 707,056 milhões, valor R$ 29,185 milhões a mais que em 2018.