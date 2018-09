Prefeitura entrega parque infantil a escola

Assis Chateaubriand - Além do investimento estrutural e didático em todo o sistema municipal de ensino, o Governo de Assis Chateaubriand também vem implantando novos e modernos parques infantis nas escolas. Construídos com materiais que não oferecem riscos às crianças, os brinquedos proporcionam momentos de diversão para os milhares de alunos atendidos pela rede municipal.

Nesta semana foi a vez da Escola Mercedes Carrilho, do Jardim Progresso, ser atendida com o investimento de R$ 30 mil. A velha estrutura deu lugar a um parquinho novo, com grama sintética e vários opções de brinquedos, como tobogã, escorregador, balanço e outros.

“Agora, quase todas as escolas do Município têm esse modelo de parque infantil que, além de fazer a alegria da criançada, também serve de instrumento de trabalho dos professores, com conteúdos lúdicos. Restam apenas quatro a serem instalados no interior”, enfatiza a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Fátima Aparecida Sobral.

Atualmente, a escola acolhe 202 estudantes em dois turnos: “As crianças ficaram muito felizes com a novidade”, diz a diretora da escola, Cristiane Ayumi Saito Souza.

“Tratamos com igualdade todas as escolas, desde a educação infantil ao ensino fundamental. Estamos investindo pesado em reformas, ampliações, construções e materiais, com o intuito de aprimorar a qualidade do ensino oferecido às crianças”, afirma o prefeito João Aparecido Pegoraro.