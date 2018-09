Prefeitura acelera as obras de infraestrutura

Assis Chateaubriand - O desenvolvimento de Assis Chateaubriand nos últimos anos faz com que o município se destaque no Estado e se tornou referência regional, ganhando notoriedade e sendo visto como um dos mais promissores do Paraná.

A instalação da Frimesa na cidade, que abrigará o maior frigorífico de suínos da América Latina, gerando milhares de empregos e impulsionando a economia local, faz com que o governo municipal acelere os trabalhos visando o crescimento sustentável e planejado do Município.

Hoje, Assis Chateaubriand é um verdadeiro canteiro de grandes obras, com a execução de projetos que irão melhorar ainda mais a infraestrutura local e proporcionarão mais qualidade de vida à população, classifica o prefeito João Aparecido Pegoraro.

Nesta semana, o prefeito montou uma comitiva, formada por vereadores, diretores e secretários de governo, para acompanhar o andamento de várias obras, atendendo os setores de saúde, educação, agricultura e outros.

As visitas iniciaram pelo Jardim Europa, onde seguem os trabalhos para pavimentação de dezenas de ruas. Outro bairro que receberá malha asfáltica é o Mini Parque Industrial, uma região localizada próximo ao Centro Cívico e que está sendo toda transformada, já proporcionando mais comodidade aos moradores.

O Jardim América vem recebendo investimento em pavimentação, no trecho entre a Avenida Radial Leste e a Rodovia Municipal Arlindo Orlandini, saída para o patrimônio Terra Nova do Piquiri, atendendo antiga reivindicação dos moradores.

Saúde e educação

No Europa, bem ao lado do Jardim Mônaco, vem sendo instalada a 12ª Unidade Básica de Saúde do Município. Essa região cresceu rapidamente nos últimos anos e o que era só mato há uma década hoje está completamente habitado e se transformou numa região nobre.

Dentro do projeto de descentralização dos atendimentos, a prefeitura está aumentando sua estrutura de saúde. Além da ampliação e modernização do Hospital Beneficente Moacir Micheletto, bem como reformas nos postos do interior, foram construídas três novas Unidades de Saúde nos bairros Panorama, Cristo Rei e Araçá. Nos próximos meses, quando entrar em funcionamento a unidade do Jardim Europa, o atendimento a milhares de moradores de vários bairros estará mais próximo. Para isso, estão sendo investidos R$ 562 mil, provenientes do Ministério da Saúde.

O crescimento dessa região também exige a ampliação da estrutura de ensino. Pensando nisso, o governo está aplicando R$ 3,261 milhões na construção de uma grande e moderna escola, que atenderá em torno 700 crianças na educação infantil e fundamental. Quando pronta, a Escola Municipal terá 12 salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, além de cozinha, salas administrativas e um ginásio de esportes que já está sendo levantado. O aporte financeiro é do Ministério da Educação.