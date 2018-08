Prefeitos assinam 83 contratos e recebem R$ 25 mi da União

Foz do Iguaçu - Quarenta e dois dos 54 prefeitos que integram a Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) se reuniram nessa semana para uma reunião descentralizada, realizada na Itaipu Binacional, em Foz do Iguaçu.

O tema principal na pauta era a agenda 2030 focada na sustentabilidade, voltada para os ODSs (Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável).

No oeste todos os municípios já pactuaram e o foco desta vez foi, segundo o presidente da Amop, o prefeito de Maripá, Anderson Bento Maria, estimular para que prefeitos desenvolvam ações voltadas a essa área.

Aproveitando o elevado quórum, a Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal encaminhou aos gestores públicos 83 contratos para serem assinados com 33 prefeituras. A partir deles foram liberados R$ 25 milhões dos cofres da União para realização de obras e compra de equipamentos. “Foi um importante movimento aos municípios”, avalia Anderson.

O Sebrae-PR também utilizou o espaço para divulgar o Prêmio Prefeito Empreendedor, reforçando a importância de os gestores regionais inscreverem suas ações. “E para estimular o prêmio decidimos que faremos uma edição regional do prefeito empreendedor”, destacou o presidente da Amop.

Segunda ponte

O ministro da Secretaria de Governo de Michel Temer, Carlos Marun, que visitava a Itaipu almoçou com os prefeitos onde foi reafirmado, pelo prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, a necessidade de construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai.

Repasse do ICMS

O assunto que gerou preocupação entre os prefeitos há dois meses foi sinônimo de fôlego extra no mês passado. Segundo o presidente da Amop, Anderson Bento Maria, como já era esperado, o repasse de ICMS foi maior em julho deste ano do que em igual período de 2017.

De modo geral, os percentuais de acréscimo variaram de prefeitura para prefeitura, mas a preocupação está focada no mês de agosto, cuja primeira parcela foi “relativamente baixa”. “Neste mês de agosto certamente teremos queda novamente”, destacou.