Prefeito recebe coleção histórica

Uma coleção que acaba de ser lançada e que guarda os 70 anos de história do Sistema S foi entregue ontem (15) ao prefeito Leonaldo Paranhos pelos gerentes do Sesc, Alberto Joris; e do Senac, Susana Maronoze, ao lado de representantes dos sindicatos que somam forças no desenvolvimento social em Cascavel e região Leopoldo Furlan (Sindilojas) e Nelcir Ferro (Sinfarma Oeste do Paraná).

Um exemplar da coleção também foi entregue à Biblioteca Pública Municipal Sandálio dos Santos para pesquisa da comunidade.

Em Cascavel, são quase 35 anos com a presença da Federação do Comércio, trabalhando no desenvolvimento de pessoas (Senac) e na melhoria da qualidade de vida (Sesc) dos cidadãos, visando fortemente à qualificação de mão de obra para o comércio e boas parcerias também com o poder público nas áreas de educação, saúde, esporte e lazer.

Convênios

Durante a visita foram debatidos também com o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Alberto Soares de Andrade, futuros convênios que possibilitem a implantação de cursos profissionalizantes diretamente nos territórios cidadãos, utilizando os salões comunitários como espaços de capacitação para o mercado de trabalho.

A demanda será levantada, assim como as áreas de maior interesse, para formalização das parcerias e dos cronogramas para o próximo ano.