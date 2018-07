Preço do leite sobe 19% em um mês, aponta Conseleite

Valor de referência aprovado em reunião do conselho formado por indústrias subiu de R$ 1,10 em maio para R$ 1,31 em junho (Foto: Divulgação )

Integrantes do Conseleite - Paraná reuniram nesta semana na sede da Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), em Curitiba, para a aprovação dos valores de referência de produtos lácteos do mês de junho e nos primeiros dez dias de julho.

A redução abrupta na oferta, com a greve dos caminhoneiros em maio, ainda reflete na rotina do setor e tem feito os preços do setor saltarem aos maiores níveis dos últimos anos. Enquanto em maio o valor de referência para o produto final (pmi) estava em R$ 1,10, em junho o valor atingiu os R$ 1,3115 (+19%) e a projeção para julho é de R$ 1,3436. Os valores detalhados serão divulgados no site da organização (conseleitepr.com.br) e na próxima edição do Boletim Informativo.

Apesar de o início de junho ainda apresentar tendência de alta, o professor José Roberto Canziani, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), avalia que neste momento o mercado dá sinais de que está perto de um teto para as altas nos preços do leite. “Chegamos nas máximas, as cotações subiram significativamente ao longo do mês de junho e continuaram em trajetória de alta nos primeiros 12 dias de julho. Agora, alguns preços de algumas empresas já iniciaram, na última semana, um movimento de reversão”, avalia.

Durante o encontro, o presidente da Comissão de Leite da Faep e coordenador geral da Aliança Láctea Sul-Brasileira, Ronei Volpi, relatou que será realizado no dia 9 de agosto uma reunião da Aliança Láctea Sul Brasileira, em Porto Alegre. “As principais discussões serão com relação à brucelose e à tuberculose, e também o início do trabalho da plataforma para exportação de lácteos. Será feita na mesma cidade, no dia 10, a primeira reunião com as indústrias interessadas em exportar, no Paraná temos duas que já se interessaram a trabalhar para comercializar lácteos par ao exterior”, revelou.