Poucos que valem muito

A natação cascavelense que se destaca a cada evento da modalidade desta vez mostrou sua força na fase final da categoria B (12 a 15 anos) da 65ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná), que estão sendo realizados em Apucarana.

Vinte das medalhas distribuídas nos Jogos vieram para Cascavel. E o detalhe: nas mãos de apenas nove alunos-atletas. Foram dez medalhas conquistas no feminino por cinco nadadoras e dez medalhas no masculino obtidas por três competidores.

Com os resultados, a natação de Cascavel, comanda pelo técnico Rui Comin, terminou com o troféu de prata na classificação geral masculina e com o de bronze na feminina.

Dentre as nadadoras, destaque para Beatriz Garute da Silva, aluna do Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli e que subiu três vezes ao lugar mais alto do pódio. Ela foi ouro nos 200m e nos 400m livre e nos 200m medley.

Aluna do Colégio Santa Maria, Rafaela Kupick também voltou para casa com três medalhas: ouro nos 100m livre e prata nos 50m livre e nos 100m peito.

Já Bianca Bruna Fernandes, do Colégio Ideal, foi prata nos 100m borboleta e bronze nos 50m borboleta, enquanto Mariana Vitoria Fonseca (Colégio Estadual Mario Quintana) foi vice-campeã nos 200m livre e Jordana Rinaldini (Colégio Santa Maria) foi terceira colocada nos 50m peito.