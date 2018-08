Postos de saúde iniciam ações do Agosto Azul

Toledo - Durante todo o mês de agosto serão intensificadas as práticas nas UBS (Unidades Básicas de Saúde) relacionadas à saúde do homem. O objetivo é estimular o cuidado e prevenção às doenças.

Nesta sexta-feira (10) serão realizados na UBS Jardim Pancera atendimentos médicos, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites e atendimentos odontológicos para homens moradores da região, tudo sem necessidade de agendamento prévio. Nas salas de espera serão feitas orientações relacionadas ao tema de forma periódica.

Neste mês, na UBS São Francisco às quartas-feiras no período da tarde, haverá atendimento médico e testes rápidos a livre demanda para homens maiores de idade. As outras unidades farão panfletagem e ações de conscientização e orientação sobre saúde do homem.

Pré-natal do homem

Além dessas ações que visam preservar a saúde, também está sendo implementada nas UBS uma política de incentivo à participação do pai no pré-natal e conscientização para uma paternidade ativa e atuante.

Anna Luisa Finkler, enfermeira da Atenção Básica, relata que é importante a adesão do pai no pré-natal, fazendo as consultas e os exames na UBS para diagnosticar e tratar possíveis doenças, evitando transmiti-las para a parceira ou o feto. “É preciso a aproximação do pai para também criar vínculos familiares com a criança, e desmistificar a ideia que o homem trabalha e a mulher cuida da criança. A criação é uma tarefa que deve ser dividida meio a meio entre pai e mãe” declara Anna Luisa.

Toda última terça-feira do mês, às 19h, é realizada uma palestra no auditório da prefeitura que aborda temas como “sinais de trabalho de parto”, “rotinas do hospital”, e ainda reforça sobre a “Lei do acompanhante no parto”. A palestra é ministrada pela enfermeira Anna Luisa, é aberta para gestantes e parceiros. O objetivo é que as gestantes e acompanhantes se sintam preparados para a hora do parto.