Porsche lança serviço digital de recarga para veículos elétricos

Um inovador serviço de recarga para veículos híbridos plug-in e elétricos: com o “Porsche Charging Service”, a fabricante de automóveis esportivos disponibiliza agora uma plataforma digital que abrange todos as vertentes do processo de recarga. O serviço pesquisa por estações de recarga e usa informação armazenada centralmente para gerir o processo de pagamento – abrangendo diversos países e moedas. Diferentes contas para vários operadores é uma coisa do passado. O aplicativo, disponível de forma gratuita, e o sistema de navegação da Porsche direcionam o cliente para a estação de recarga selecionada.

Informação sobre a localização e disponibilidade das estações de recarga, assim como o custo de carregar um veículo, estão disponíveis em tempo real através do aplicativo. Na estação de recarga, o usuário identifica-se através do aplicativo com um QR code ou do seu “Porsche ID card”, o qual recebe de forma gratuita depois de registrar o serviço. O serviço de recarga está já disponível na Alemanha, na Áustria, na Suíça, na Dinamarca, na Holanda, na Bélgica e na Finlândia. Será gradualmente expandido para outros países a partir do final de 2018. Na Alemanha, a utilização do Porsche Charging Service custa 2,50 euros por mês.