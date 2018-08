Porsche Classic constrói um 911 clássico com peças genuínas

A Porsche Classic criou um item de coleção altamente desejável: o último 911 Turbo com motor resfriado a ar - 20 anos depois do final da produção em série do modelo. O design da geração 993 do 911 Turbo é baseado numa carroceria original e a aparência do veículo é tão única como sua história: pintado na cor Amarelo Dourado Metálico, ele remete ao 911 Turbo S Exclusive Series 2018. As rodas pretas são valorizadas por detalhes na cor da carroceria, enquanto os bancos e acabamento interno são pretos, com detalhes também em amarelo dourado. A carroceria traz as características tomadas de ar laterais do 993 Turbo que, em 1998, eram oferecidas como opcionais para o 911 Turbo normal.

Desenvolvendo 450 hp, o clássico carro esportivo celebrará sua estreia mundial na Porsche Rennsport Reunion em Laguna Seca, nos Estados Unidos, no dia 27 de setembro. O item de colecionador, para uso restrito em pistas privadas, será então leiloado pela empresa RM Sotheby's no Porsche Experience Center em Atlanta, em 27 de setembro de 2018. O resultado da venda será doado à Fundação Ferry Porsche, uma organização não-lucrativa criada este ano para marcar a comemoração dos "70 anos da Porsche".

“O Project Gold demonstra a abrangente capacidade da Porsche Classic de uma forma fascinante”, afirma Detlev von Platen, membro do Conselho Executivo da Porsche AG responsável por Vendas e Marketing. "Este projeto mostra claramente nosso enfoque estratégico. Apesar de estarmos começando um novo capítulo na história de nossos carros esportivos com o Porsche Taycan, a história da evolução da empresa não é menos importante. Pelo contrário, este 993 Amarelo Dourado demonstra como somos incrivelmente apaixonados pela tradição da nossa marca."

O Project Gold representa uma espetacular contribuição da Porsche Classic para as celebrações dos "70 anos da Porsche": com esse aniversário em mente, assim como o próximo lançamento ao mercado do Taycan, como o primeiro carro esportivo puramente elétrico da Porsche, os especialistas da Porsche Classic propuseram a ideia de construir um veículo completamente novo baseado numa carroceria genuína tipo 993 existente, demonstrando tanto tradição como inovação. Eles contaram com uma seleção de mais de 6.500 peças genuínas que a Porsche Classic oferece com exclusividade para os modelos da geração 993. No total, a divisão Classic mantém em estoque atualmente cerca de 52 mil peças, que podem ser obtidas através dos Porsche Classic Partners e Porsche Centers ao redor do mundo para reparar e restaurar carros clássicos da Porsche.

A construção do veículo inédito levou aproximadamente um ano e meio. A carroceria passou inicialmente pelos processos de proteção contra corrosão e de pintura aplicados atualmente aos veículos de produção em série. O item de coleção foi então montado e regulado por especialistas da Porsche Classic na oficina de restauração da Porsche em Stuttgart. Um motor boxer de seis cilindros biturbo de 3,6 litros inteiramente novo, com 450 hp, foi instalado no carro, proporcionando o desempenho que o veículo tinha originalmente, quando foi produzido em série. A transmissão manual e a tração nas quatro rodas também foram obtidas entre a gama de peças genuínas oferecidas pela Porsche Classic. O número do chassi, estampado manualmente, segue o do último modelo produzido em série do 993 Turbo, que saiu da linha de produção em 1998.

Os elementos internos e externos foram coordenados pelos especialistas da Porsche Exclusive Manufaktur, que foram responsáveis por criar a série 911 Turbo S Exclusive de 2018, limitada mundialmente a 500 unidades. Para complementar esses itens, os designers da Style Porsche trabalharam na graduação das cores e posicionamento dos emblemas, além de outros detalhes internos.