Porsche apresenta o novo Macan

O Macan, um SUV compacto, teve aprimorado design, conforto, conectividade e dinâmica de condução (Foto: Divulgação)

A Porsche apresentou o novo Macan em Xangai, na China. O SUV compacto tem sido um grande sucesso desde seu lançamento em 2014 e foi significativamente aprimorado em termos de design, conforto, conectividade e dinâmica de condução, o que permite que o Macan continue a ser a referência esportiva de seu segmento de mercado. O novo Macan se mantém fiel ao DNA de design da Porsche, com uma faixa luminosa traseira tridimensional em LED. A tecnologia LED também figura nos faróis, como equipamento de série. As inovações mais marcantes no interior do veículo incluem a tela de toque de 11 polegadas do novo Porsche Communication Management (PCM), saídas de ar redesenhadas e reposicionadas e o volante esportivo GT já conhecido do Porsche 911. O PCM permite o acesso a novas funções digitais, tais como o controle por voz inteligente e o sistema de navegação online fornecido de série. A gama de equipamentos de conforto do veículo também foi ampliada e passa a incluir um sistema de assistência para engarrafamentos de trânsito, um ionizador e o para-brisa com aquecedor.

Faróis de LED

Graças a várias mudanças inteligentes em seu exterior, o novo Macan traz agora um visual ainda mais esportivo e moderno. Numerosos detalhes refletem o DNA do icônico carro esportivo 911 e do 918 Spyder. A iluminação, em especial, ganha um novo papel: o novo Macan é equipado de série com faróis que utilizam a tecnologia LED. Esse sistema de iluminação de alta qualidade, apresentando módulos com design tridimensional, pode ser otimizado ainda mais, caso desejado: o Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS - sistema de luzes dinâmico) pode ser usado para controlar a distribuição de luz de forma adaptativa. A dianteira do Macan foi meticulosamente retrabalhada para parecer ainda mais larga, enquanto a ampla mudança executada na traseira reforça o design esguio do modelo anterior. A faixa luminosa tridimensional em três segmentos representa outro típico elemento do design Porsche na traseira. O design das luzes de freio com quatro pontos também reflete a identidade da marca.

Novas opções

A ligação com o Porsche 911 é reforçada no interior do novo Macan com o volante esportivo GT opcional. O seletor de modos de condução Sports Response Button (botão de resposta esportiva) integrado ao volante também está presente no Macan como parte do pacote opcional Sports Chrono. A Porsche ampliou a lista de opções de conforto, incluindo um para-brisa aquecível e um ionizador para melhorar a qualidade do ar no interior do carro. As novas cores externas, como "Azul Miami", "Verde Mamba Metálico", "Prata Dolomita Metálico" e "Crayon", combinadas com os novos pacotes de interior asseguram que o Macan agora está mais personalizável do que nunca.

A Porsche também aproveitou a atualização do design como uma oportunidade para ampliar a gama de sistemas de assistência do Macan. O novo Traffic Jam Assist (assistente de engarrafamento), que inclui controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, permite um comportamento ainda mais confortável e relaxante ao volante em velocidades até 60 km/h. O sistema apresenta não apenas aceleração e frenagem parcialmente automáticas - ele também pode comandar a direção em situações de engarrafamento de trânsito ou quando o tráfego é lento.