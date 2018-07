Por falta de zagueiros, Paraná reintegra Cleber Reis ao elenco

Cleber Reis está de volta depois de Rayan levar o terceiro cartão amarelo, no jogo de quarta-feira (Foto: Marcelo Elias)

Curitiba – As circunstâncias, como definiu o técnico do Paraná, Rogério Micale, mudaram a situação do zagueiro Cleber Reis, que estava afastado por indisciplina. A comissão técnica do clube mudou de ideia e ele está reintegrado ao elenco para a partida deste domingo contra o América-MG, pela 14ª rodada do Brasileirão. Cleber Reis foi afastado horas antes do jogo contra o Vitória, na última quarta-feira (18).

A decisão está relacionada aos problemas que o Paraná tem na posição após a suspensão de Rayan, que tomou o terceiro amarelo na última partida. Caso Cleber Reis não fosse reincorporado, o técnico Micale somente poderia contar com Charles, que voltou a jogar contra o Vitória e só foi escalado em razão da punição. O Paraná não tem mais Neris, que deixou o clube, e Jesiel está em fase de transição, também vetado para o jogo.

Além do retorno de Cleber Reis, o Paraná poderá contar com o atacante Rodolfo, que está registrado no Boletim Informativo Diário e o meia Nadson, que está recuperado de um desconforto muscular. O lateral-esquerdo Mansur também está recuperado, mas deve ficar como opção no banco. Outro liberado é o atacante Carlos.

O treinador evitou adiantar sobre a escalação que poderá fazer, mas a expectativa é que o time venha com novos nomes e mudanças mais evidentes no setor ofensivo. Rodolfo deve ganhar a vaga de Léo Itaperuna, Nadson também vem sendo bastante elogiado e deve entrar na vaga de Carlos Eduardo. O time pode jogar da seguinte forma: Thiago Rodrigues; Junior, Charles, Cleber Reis e Igor (Mansur); Leandro Vilela, Alex Santana e Carlos Eduardo (Nadson), Rodolfo, Silvinho e Carlos (Thiago Santos).