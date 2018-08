População de Capitão Leônidas Marques recebe o Paraná Cidadão

A população de Capitão de Leônidas Marques, município localizado na região Oeste do estado, vai receber nesta semana diversos serviços gratuitos. Na quarta-feira (29), somente crianças e adolescentes serão atendidos, pois este dia é exclusivo para o Programa Criança e Adolescente Protegidos, que será responsável pela emissão do RG desse público. As ações do Paraná Cidadão são todas gratuitas e continuam na quinta (30) e sexta-feira (31), com a feira de serviços à disposição de toda a população.

“A feira de serviços tem o objetivo de facilitar a vida da população. É com este intuito que reunimos diversas estruturas do governo Em parceira com o município em um mesmo local para atender a população de forma gratuita”, explicou o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju), Elias Gandour Thomé.

O evento vai disponibilizar de graça a emissão de documentos pessoais, intermediação de vagas de emprego, programa Nota Paraná, tarifa social de luz e água. Ainda orientações sobre direitos humanos, assistência social, defesa do consumidor, dentre outras ações.

A população também terá a oportunidade de fazer o cadastra biométrico no novo portal Governo Digital, que apresenta uma alternativa on-line de atendimento ao cidadão. A cada dia, novas informações e serviços das mais diversas áreas, principalmente do Governo do Estado do Paraná, são incorporados a este site.

Serão oferecidos durante os 3 dias de ação mais de 30 serviços gratuitos. Os interessados devem levar comprovante de residência e documentos pessoais em bom estado.

O evento é promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju), em parceria das secretarias de Estado, Prefeitura e outras instituições parceiras e voluntariadas.

SERVIÇO:

Paraná Cidadão Capitão Leônidas Marques

Data: 29, 30 e 31 (quarta, quinta e sexta-feira)

Horário: das 9h às 17h

Local: Ginásio de Esportes Eugênio João Marquetto

Avenida Tibagi, 379, Capitão Leônidas Marques-PR