Polvo solidário: Um abraço por uma vida

Para atender bebês prematuros em hospitais do sudoeste paranaense, surgiu há um ano e meio o projeto Polvo Solidário. O trabalho consiste na fabricação de polvos de fio que remetem ao útero materno, cujos tentáculos fazem a vez do cordão umbilical.

Os polvos são entregues em UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) neonatais de hospitais da região. Cada criança recebe dois polvos quando vai para casa. Esses bichinhos de fio são utilizados para transmitir calma e segurança aos bebês.

De acordo com uma das fundadoras do projeto, Viviani Souza, foram montados vários grupos para produzir o artesanato que é entregue gratuitamente para as mães. “Em Planalto temos um grupo que é coordenado pela Kacyara Tovo que, com o grupo de Curitiba, chega há 42 voluntárias na produção dos polvos”.

Segundo Viviane, desde que o projeto surgiu já foram feitos 4 mil polvos. O número fabricado mensalmente varia de acordo com a necessidade de cada hospital, mas sempre são doados dois por leito ou é feita a reposição conforme os pacientes precisam.

Quando questionada sobre o sentimento que a entrega dos polvos proporciona, a voluntária Viviane afirma que é indescritível. “O projeto me tornou uma pessoa melhor, tem coisas que não tem preço, por exemplo, receber o abraço, um obrigado de alguém que você nunca viu e saber que está ajudando um bebezinho”, explica.

Produtos

Além do polvo, as voluntárias fabricam vários bichinhos de fio para a venda, cujo valor arrecadado serve para manter o projeto e ajudar mais crianças. Neste domingo (18), você encontra o artesanato à venda na 20ª Feira do Melado em Capanema. O estande fica em frente ao pátio de máquinas do Parque de Exposições Armandio Guerra.

Dificuldades

Toda renda gerada com a venda do material é usada para manter o projeto que hoje passa por dificuldades.

Segundo a organização, se não houvesse as feiras, os polvos não seriam mais fabricados pela dificuldade da compra de materiais. Quem se sentir à vontade pode ajudar doando materiais. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone (41)99652-1622 e (41)99611-1861.