Política equivocada

Os reajustes praticados pela Petrobras na gasolina nas refinarias passaram de 13% somente no último mês. Ontem o derivado subiu mais 1,68% e passou a custar R$ 2,2069 na refinaria, o maior valor desde que a companhia adotou a nova política de preços, em junho do ano passado. Prejuízo para o consumidor e para o dono de posto.

Para o Sindicombustíveis-PR, é equivocada a política adotada pela Petrobras, que foge à realidade da sociedade como um todo. “Todos esses aumentos prejudicam muito a recuperação econômica do País, pressionam a inflação e são negativos para os consumidores e também para os revendedores de combustíveis”, diz o sindicato, em nota pública.

O combustível é adquirido pelas distribuidoras que então fazem a negociação com os empresários do segmento. O aumento que ocorre nas refinarias chega com rapidez às bombas. “Geralmente as companhias distribuidoras repassam os aumentos nas refinarias com agilidade para os postos, enquanto demoram mais para repassar as baixas”, denuncia o Sindicombustíveis-PR.

Mais caro

Em pouco mais de um mês o litro de gasolina sofreu reajuste de até 4% em três estabelecimentos de diferentes bandeiras em Cascavel acompanhados pela reportagem do Hoje News. Em dois postos o preço subiu de R$ 4,49 para R$ 4,65 e no último de R$ 4,59 para R$ 4,68.

“Não há medida para reduzir custos e racionalizar as operações da Petrobras. Só há aumento de preço e todos somos penalizados. Estamos tentando fazer com o que o consumidor entenda. Hoje o petróleo e o combustível sobem como o dólar”, explica o afirma o vice-presidente do Sindicombustíveis-PR, Roberto Pellizzetti.

Etanol

Na rasteira dos reajustes da gasolina, o etanol também vai acumulando alta. Em um pouco mais de um mês, o acréscimo verificado em dois postos de diferentes bandeiras chega a 9%. Em um outro estabelecimento houve queda de 1% no mesmo período. O produto que antes era vendido na faixa de R$ 2,79, hoje já é encontrado ao custo de R$ 3,03.