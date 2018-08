Pólio/Sarampo: vacinação entra na reta final

Cascavel - A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e contra o Sarampo está chegando ao fim e Cascavel ainda precisa vacinar pelo menos 1,3 mil crianças até 31 de agosto. De segunda a sexta-feira as unidades de saúde atendem, sem intervalo para o almoço, para que todas as crianças maiores de 1 ano e menores de cinco anos recebam as doses desta ação, que tem meta de 16.513 crianças em nossa cidade.

Já foram imunizadas contra a pólio 15.687, alcançando cobertura de 86,71% do público-alvo, faltando 1.368 crianças ainda. No caso do sarampo, foram aplicadas 15.687, com 86,74% de cobertura, restando ainda 1.363 crianças para imunizar na última semana.

Em toda a 10ª Regional de Saúde de Cascavel, que engloba 25 municípios, a cobertura vacinal contra o sarampo está em 87,1%, faltando ainda 2.249 crianças para vacinar até 31 de agosto; e 2.237 contra a pólio (87,15%)

No País, mais de 4 milhões de crianças de um a menores de cinco anos ainda não receberam a vacina contra a pólio e o sarampo. A meta é vacinar um total de 11,2 milhões de crianças.

Atualmente o País enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. Até 21 de agosto estavam confirmados 1.087 casos de sarampo no Amazonas e 6.693 permanecem em investigação. Já o estado de Roraima confirmou 300 casos da doença e 67 continuam em investigação.

Alguns casos isolados foram identificados nos estados de São Paulo (2), Rio de Janeiro (18); Rio Grande do Sul (16); Rondônia (1), Pernambuco (2) e Pará (2).