Policias deflagram operação de combate ao crime e desarmamento na fronteira

(Foto: Divulgação )

Policiais federais de Foz do Iguaçu e do BPFron deflagraram a Operação Yaboti na manhã desta terça-feira (17) e deram cumprimento a 06 Mandados de Busca e Apreensão em locais suspeitos de serem utilizados para a guarda de armas e munições sem o devido registro legal nos municípios de Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste.

Como resultado final das ações policiais de hoje, foram presas em flagrante 4 pessoas e apreendidas 7 armas de fogo e 53 munições de calibre diversos.

Essa é mais uma ação conjunta da Policia Federal de Foz do Iguaçu e do BPFron no combate ao crime e no policiamento da fronteira Sudoeste.