Polícia Federal apreende drogas em ônibus interestadual

Foz do Iguaçu – Na noite de ontem (16.08) em ação de fiscalização e controle na BR-277, policiais federais abordaram um ônibus que faz a linha Foz do Iguaçu-Porto Alegre/RS e, com o auxílio de cães farejadores, localizaram uma caixa de som com cinco tabletes de maconha em seu interior.

Pelo ticket de bagagem foi possível identificar seu proprietário. Tratava-se de um rapaz de 31 anos residente em Santo Antonio da Patrulha/RS.

Aos policias informou que veio a Ciudad del Este/PY especificamente para buscar a droga em determinada farmácia, pela qual pagou 300 reais o tablete. Em sua cidade repassaria a maconha para uma outra pessoa e receberia 2 mil reais pela encomenda. Disse ainda que costuma vir a Foz do Iguaçu pelo menos uma vez por mês e que esta era a terceira vez que fazia esta viagem, sempre transportando cinco tabletes.

Foi preso em flagrante por tráfico de drogas e colocado à disposição da Justiça.