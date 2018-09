Polícia Federal apreende cigarros contrabandeados em carga de farinha de trigo

Foz do Iguaçu - Na manhã deste sábado (01), a Polícia Federal apreendeu uma carga de cigarros contrabandeados em um caminhão carregado com farinha de trigo.

Em ação rotineira de controle e fiscalização na BR 277, os policiais abordaram um caminhão na altura do posto da PRF , em Céu Azul, e desconfiaram das atitudes e do nervosismo do motorista. A equipe decidiu, então, por uma busca mais detalhada, conseguindo identificar, em meio à carga de farinha de trigo que as notas fiscais declaravam, grande quantidade de caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Aos policiais, o condutor relatou que receberia 2 mil reais para transportar a carga até São Paulo, sendo preso e autuado em flagrante e colocado à disposição da justiça, enquanto que o caminhão e carga foram encaminhados à Receita Federal para as providências legais.