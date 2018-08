Polícia Federal apreende 3.25 kg de cocaína no aeroporto.

Foz do Iguaçu/PR – Nesta manhã (03.08), policiais federais em ações rotineiras de controle e fiscalização no aeroporto internacional das Cataratas apreenderam 3.25 kg de cocaína e prenderam um paraguaio de 36 anos, residente em Caaguazu/PY, após este submeter sua bagagem para inspeção no raio-x. A droga estava acondicionada em uma estrutura tubular que aparentava fazer parte da armação da mala do viajante.



Aos policiais o preso relatou que iria para Lisboa/Portugal, com escala no Rio de Janeiro, e não sabia que estava transportando droga na mala. Que fora contratado no Paraguai por um desconhecido, do qual recebeu a mala e algumas peças de roupa, para ir à Espanha cobrar uma dívida e aproveitaria a viagem para visitar um amigo que é jogador de futebol na Europa.



O material foi apreendido e o preso autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas.

CS/DPF/Foz