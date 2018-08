Polícia apreende carvão e madeira contrabandeados

Foz do Iguaçu - Uma operação conjunta da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, da Força Nacional e da Receita Federal na fronteira, em Santo Antônio do Sudoeste, realizada ontem, resultou na apreensão de 100 sacos de carvão de origem argentina e um metro cúbico em pranchas de madeira de origem argentina, além de cabos metálicos e outros itens usados no transporte de contrabando na fronteira, tudo em depósitos clandestinos.

Durante a operação, a polícia fiscalizou 187 veículos. Vinte e sete estrangeiros foram impedidos de entrar no Brasil por estar sem documentação.

Essa foi mais uma etapa da Operação Fronteira Segura deflagrada em toda a fronteira brasileira pela Polícia Federal, pela Força Nacional e pela Receita Federal.