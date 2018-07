Pódio mantém Raijan na briga pelo campeonato

Raijan Mascarello suportou a pressão e garantiu o quarto lugar que lhe garantiu a vice-liderança, a um ponto do líder (Foto: Divulgação)

Raijan Mascarello saiu de Campo Grande (MS) na briga pelo título da categoria CLA45AMG Cup no Mercedes-Benz Challenge depois da disputa da quarta etapa, que marcou a metade da temporada. A prova disputada domingo foi vencida pelo gaúcho Fernando Junior com uma ultrapassagem na última volta.

Raijan fez a melhor volta da prova e terminou na quarta posição, conquistada com muita batalha. Logo no início, Raijan chegou a disputar a liderança da prova, mas acabou tomando uma pancada na traseira do carro, que o tirou na pista. Depois de cair para a 11ª posição, ele buscou a recuperação depois da parada obrigatória ganhando posições importantes e contando com alguns acidentes. “São algumas coisas de corrida mas que acabaram prejudicando. O carro ficou danificado e mudou toda a aerodinâmica, o que comprometeu. Enfim, acho que posso comemorar o pódio e a luta pela liderança do campeonato”, ressaltou Raijan.

Com a vitória Fernando Júnior assumiu a liderança do campeonato, com 58 pontos, um ponto a mais do que Raijan, o vice-líder. Adriano Rabello e Roger Sandoval dividem a terceira colocação, com 51 pontos.