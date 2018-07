Pódio completo no ciclismo

Modalidade “democrática” por reunir atletas dos mais variados biótipos, abranger diversas modalidades de disputa e ter um pódio “estendido” até o quinto lugar, o ciclismo teve atletas de Cascavel como destaque no Campeonato Vale do Iguaçu, realizado no fim de semana com etapa em Cruzeiro do Iguaçu.

Quatorze ciclistas cascavelenses cruzaram a linha de chegada entre os cinco primeiros para conquistar medalhas na disputa. Deles, cinco foram campeões: Aline Bueno (categoria Sub-30), Ana Paula Trentim (Estreantes), Marcelo Nascimento (Máster A1 Sport), Aldo Damazio (Master 1 Amador) e Marcelo Baraveli (Master B Sport).

Já os vice-campeões foram Jean Yanichi (Elite), Adriano Girotto (Máster B Sport), Petersom Santos (Sub-30 Sport) e Eduardo Cunha (Sub-30 Pro), enquanto os medalhistas de bronze foram Nilceu Santos (Elite, foto) e Ricardo Porlom (Master B Sport).

Na quarta colocação terminaram Lincon Trentim (Master A2) e Karem Paiva (Elite), enquanto Joel Lipinski (Master B1) cruzou a linha de chegada em quinto lugar.