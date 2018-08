POD debate uso de insetos para o combate a pragas

Toledo - O POD (Programa Oeste em Desenvolvimento) debaterá com os produtores de grãos, pesquisadores, estudantes e agrônomos de toda a região o uso de agentes biológicos (insetos) no controle de pragas durante o Seminário de Controle Biológico - Perspectiva de Expansão de Ganhos em Rentabilidade. O evento será dia 9 de agosto, às 8h30, na sede do Biopark (Parque Científico e Tecnológico de Biociências), em Toledo.

O seminário é organizado pela Câmara Técnica de Grãos do POD em parceria com o PTI (Parque Tecnológico Itaipu) e o Biopark.

“O controle biológico ainda não é muito utilizado na região. Nosso objetivo é debater o manejo adequado, apresentar o cenário atual e perspectivas de rentabilidade”, explicou o secretário executivo do POD, Paulo Taschetto.

As vantagens

Segundo o coordenador estadual de grãos da Emater, Nelson Harger, o grande benefício do controle biológico é proporcionar um ambiente mais natural e equilibrado. Ele pode ser oriundo de extratos vegetais, micro-organismos (fungos, bactéria, vírus etc) ou macro-organismos (insetos, nematoides etc), possui diversos benefícios, entre eles não afetar outras táticas de controle.

O debate é necessário, na opinião de Harger, porque há uma demanda crescente por alternativas que atendam às restrições ambientais e às exigências dos consumidores cada vez mais meticulosos. E o controle biológico vem como uma das opções viáveis para atender aos anseios de parte da sociedade na busca constante por soluções sustentáveis.

Harger alerta que, quando ocorre o desequilíbrio, ou seja, com aplicação inadequada ou exagerada de inseticidas, por exemplo, podem surgir novas pragas. Um exemplo é a Helicoverpa armigera. Essa lagarta foi um dos grandes problemas da safra de 2013, pois atacava as estruturas reprodutivas das plantas.

Debates

O evento contará com os palestrantes do Instituto Emater Nelson Harger e Fernando Teixeira de Oliveira; da Embrapa: Adeney de Freitas Bueno; da Unioeste: Vanda Pietrowski; da UFPR Bráulio Santos, e Gabriela Vieira Silva, CEO da empresa Agribela.