Pista de Campo Grande é nova para duas equipes de Cascavel

A Stock Light prossegue neste fim de semana com a realização da rodada dupla válida pela quinta etapa da temporada 2018. Será uma pista nova para as equipes de Cascavel. As provas marcam a estreia dos pilotos da MRF Racing (Gustavo Myasava e Edson Coelho) e da co-irmã MRF Motorsport (Lauro Traldi e Lucas Daleffe) no circuito sul-mato-grossense.

Mas mesmo em uma pista desconhecida, os pilotos estão otimistas, uma vez que os carros foram competitivos na etapa anterior, em Goiânia.

Gustavo Myasava inicia os treinos desta sexta-feira com um carro praticamente novo, recuperado do acidente de Goiânia. Os técnicos se desdobraram para levar para Campo Grande um bólido que proporcione condições de Myasava brigar pelas primeiras colocações. Edson Coelho aposta na competitividade do carro para estar entre os primeiros colocados e destaca a importância dos treinos livres para o bom desempenho no fim de semana. Já os pilotos da MRF Motorsport, Lauro Traldi e Lucas Daleffe estão empolgados depois de Goiânia, quando concluíram as duas provas. Daleffe foi oitavo no sábado e sétimo no domingo.

Programação

A programação começa nesta sexta-feira, com a realização de duas sessões de treinos livres, que serão das 10h20 às 10h50 e das 13h25 às 13h55, no horário de Brasília, já que Campo Grande está uma hora a menos em relação ao fuso horário de Brasília. No sábado, os pilotos vão à pista para mais um treino livre, das 7h40 às 8h10, e das 10h45 às 11h05 disputam o treino classificatório, ao passo que a primeira corrida terá sua largada às 13h30. A corrida de domingo tem largada prevista para as 10h45.

Legenda:

Gustavo Myasava e Edson Coelho, da MRF Racing, vão correr pela primeira vez em Campo Grande

Crédito: Vanderley Soares