Pietro Fittipaldi retorna às pistas

Após rápida recuperação do acidente no Mundial de Endurance, Pietro Fittipaldi disputa a etapa da Indy em Mid Ohio (Foto: Divulgação)

O aguardado reencontro oficial de Pietro Fittipaldi com as pistas será neste fim de semana em Mid Ohio na Indy. O piloto brasileiro ficou sem competir desde 4 da maio, quando seu carro teve uma pane elétrica e saiu reto em plena curva Eau Rouge, uma das mais velozes de Spa-Francorchamps. O acidente causou a fratura das duas pernas nos treinos das 6 Horas de Spa, etapa do Mundial de Endurance (WEC). Após uma recuperação bem mais rápida do que o esperado, Pietro está motivado para fazer sua segunda etapa na Indy.

“Estou muito feliz por ter me recuperado bem e a sensação é de estar estreando novamente na Indy. Eu fiz treinos de kart, pilotei quase 100 voltas em Mid Ohio na semana passada com o carro da Dale Coyne e provei que estou apto para voltar oficialmente às pistas. Quero fazer uma boa corrida e para isso eu preciso aproveitar todos os treinos para conseguirmos encontrar o melhor ajuste para o carro”, diz Pietro, que foi campeão da World Series em 2017.

Essa será a primeira corrida de Pietro em um circuito misto na categoria. Estreante em 2018 na Indy, ele havia competido somente no oval de Phoenix. Além da prova de Mid Ohio, Pietro vai disputar as outras quatro provas restantes do campeonato: Pocono, Gateway, Portland e Sonoma.