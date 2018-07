PIB americano cresce 4,1% no 2º trimestre

Washington - O PIB (Produto Interno Bruto - soma de todas as riquezas produzidas no país) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 4,1% no segundo trimestre de 2018, no ritmo mais forte em quase quatro anos, de acordo com a primeira estimativa do dado, publicada nessa sexta-feira pelo Departamento de Comércio.

O avanço foi impulsionado por recuperação nos gastos do consumidor, nas exportações e no investimento empresarial firme.

As exportações líquidas adicionaram 1,06 ponto porcentual à taxa de crescimento do PIB de 4,1% no trimestre, com as exportações subindo fortemente.

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) avançou a uma taxa anualizada de 1,8% no segundo trimestre. No primeiro trimestre de 2018, o PCE havia subido à taxa anualizada de 2,5%. O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve alta de 2% no segundo trimestre.