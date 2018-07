Pianista se apresenta hoje no Festival de Música

A pianista é reconhecida como uma das maiores pianistas do Brasil e do mundo (Foto: Divulgação )

A pianista Marina Spoladore abre as apresentações desta terça-feira do 29º Festival de Música de Cascavel. O evento começa às 20h30 no Teatro Municipal Sefrin filho.

A apresentação da noite latino-americana terá a presença da pianista e também da orquestra da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana), de Foz do Iguaçu.

De acordo com a coordenadora do curso de Música da Unila, Bia Cyrino, a apresentação será mista: “A orquestra se apresenta com instrumentos solos, violinistas, pianistas totalizando o número de 13 músicos, entre docentes e discentes de origem brasileira e internacional, mas sempre com obras atreladas ao conceito da música latino-americana”.

Pianista

A pianista Marina Spoladore é cascavelense e reconhecida mundialmente. Iniciou no mundo da música aos três anos de idade influenciada pela mãe. De 1998 a 2001 foi aluna da professora Leilah Paiva.

Marina estudou música pelo concurso Magda Tagliaferro, na Alemanha, e já tocou com vários artistas de peso. Durante a carreira, a musicista recebeu 32 prêmios, 13 como primeiro lugar.

Marina atua como solista e camerista e atuou na Orquestra Sinfônica da USP e na Orquestra Sinfônica Nacional.

A artista é integrante do grupo PianOrquestra, que explora as diversas possibilidades do piano preparado, e vem se apresentando em países como Noruega, Suécia, Holanda, Canadá, Chile e Argentina, além de percorrer todo o Brasil.

Programação

A programação do Festival de Música segue até 22 de julho com oficinas e espetáculos todas as noites no Teatro Municipal. Estão sendo oferecidas 59 oficinas para músicos e leigos. O Festival conta também com uma programação artística durante todas as noites. A entrada para assistir aos espetáculos e as oficinas é gratuita e são aceitos alimentos não perecíveis.