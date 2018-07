PF, ICMBIO e BPFron realizam operação conjunta no Rio Iguaçu

(Foto: Divulgação )

Durante a madrugada e a manhã desta segunda-feira (16), a Polícia Federal (PF) de Foz do Iguaçu em conjunto com o BPFron e o ICMBIO realizaram o patrulhamento do Rio Iguaçu no Perímetro do Parque Nacional do Iguaçu que abrange os municípios de Capanema e Céu Azul na fronteira com a Argentina.

Durante a patrulha foram apreendidas duas embarcações que estavam sendo utilizadas por pescadores clandestinos no perímetro do Parque Nacional, ocasião onde também foram apreendidas diversas redes de pesca totalizando mais de mil metros que eram utilizadas para a pesca predatória dentro dessa área de preservação.

Também foram encontrados vários peixes de diversas espécies, dentre elas espécimes do Surubim do Iguaçu, espécie de peixe em extinção, além de uma tartaruga que foram devolvidos à natureza.

Os pescadores fugiram ao notarem a aproximação da patrulha policial e não ocorreram prisões.

Essa foi mais uma ação de proteção ao Parque Nacional do Iguaçu e da fronteira Sudoeste com a Argentina.