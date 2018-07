PF derruba “escritório do tráfico”

Armas, drogas e munições também foram encontradas (Foto: Polícia Federal)

Foz do Iguaçu - A Polícia Federal de Foz do Iguaçu desarticulou um ponto de venda de drogas que funcionava como uma espécie de “escritório do tráfico” na fronteira. Isso porque no local eram guardados documentos, veículos e diversos produtos dos traficantes.

A polícia não divulgou o endereço do prédio, que fica em Foz do Iguaçu. Ninguém foi preso por enquanto.

O local estava vazio quando os policiais federais chegaram. Havia apenas 5 quilos de maconha e amostras de cocaína. Contudo, foram encontrados US$ 43 mil e aproximadamente R$ 12 mil em dinheiro que estava escondido dentro de um sofá, além de três pistolas e munições. Também foram apreendidos telefones celulares, documentos, um veículo de luxo e duas motos.

A ação da polícia aconteceu a partir de uma denúncia encaminhada para a delegacia da Polícia Federal em Foz via rede social. A ação visa coibir a prática de tráfico de drogas e de associação ao tráfico principalmente nas grandes capitais.

Agrotóxicos recolhidos

Ainda em Foz do Iguaçu, na noite de quinta-feira a Polícia Federal apreendeu um Monza carregado de agrotóxicos e cigarros contrabandeados do Paraguai.

O carro foi visto no Porto do Ivo e os policiais desconfiaram da atitude do motorista que, ao ver a polícia, tentou fugir. Ele foi perseguido, mas conseguiu abandonar o veículo e fugir dos policiais.

O automóvel foi revistado e nele foram encontrados os produtos ilegais.

O carro e a carga foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal em Foz.