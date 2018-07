Peugeot lança o 208 Inconcert

O Peugeot 208 Inconcert terá uma produção de 250 unidades

A Série Especial do 208 é equipada com motor 1.6 16V FlexStart, câmbio automático sequencial de 6 velocidades, rodas de liga leve 15 polegadas, faróis de neblina, entre outros

A Peugeot, que recentemente lançou os surpreendentes SUV Peugeot 3008 Pack e SUV Peugeot 5008, apresenta agora a série especial Peugeot 208 Inconcert. O investimento na nova versão é focado na otimização do sistema de áudio, entregando qualidade sonora superior.

A nova série especial reafirma o novo momento da marca, que avança em sua estratégia de ser a principal referência no setor em qualidade de produtos e serviços. A reestruturação de toda a rede, aliada à moderna gama de produtos, reforça o compromisso da empresa com o consumidor.

“A chegada do 208 Inconcert atende à demanda de um consumidor mais exigente, que busca requinte, tecnologia e esportividade em um mesmo produto. A ideia deste lançamento é levar a experiência de áudio a um outro nível, associando qualidade à um excelente pacote de conteúdos. Neste primeiro momento, teremos 250 unidades para a venda”, explica Renato Rodrigues, gerente de produto da Peugeot do Brasil.

208 Inconcert

E Como parte do lançamento da linha 208 AM 2019, a série especial limitada 208 Inconcert traz uma experiência de sonora única por meio da utilização de um Subwoofer Slim de 8 polegadas e 250 Watts RMS de potência. Selado em alumínio e instalado no porta-malas, o Subwoofer tem design arrojado e conta com ajustes para limites de frequência e ganho.

Baseado no 208 Active Pack Auto, o 208 Inconcert conta com conjunto de quatro alto-falantes e dois tweeters da italiana ASK. A série também traz monogramas Inconcert nas laterais e retrovisores na cor preto brilhante, dando um toque maior de esportividade ao carro.

O sistema de áudio inclui também a moderna e conectada Central Multimídia Peugeot Connect Radio de 7”, com os protocolos Apple CarPlay e Android Auto para o espelhamento de diversos aplicativos, incluindo Google Maps e Waze, por meio do Android Auto.

Para valorizar a esportividade do veículo, a série incorpora volante revestido em couro, faróis de neblina, capas dos retrovisores na cor preto brilhante e antena curta no teto. Completo, o modelo ainda oferece piloto automático com limitador de velocidade, rodas em liga leve de 15”, com pneus 195/60, câmera de ré, alarme, Isofix, entre outros acessórios de série.

O 208 Inconcert é equipado com motorização 1.6 16V FlexStart, que gera 118 cv a 5.750 rpm e torque máximo de 16,1 Kgfm a 4.750 rpm (números com etanol), sempre associado ao câmbio automático sequencial de 6 velocidades com quatro diferentes modos de condução: Drive, Eco, Sport e Sequencial.

O preço sugerido para o novo integrante da frota é de R$ 65.490, disponível nas cores Branco Branquise e Cinza Aluminium, já inclusas no preço do carro.