Peugeot 2008 Style, esportividade e tecnologia

Vivendo um momento único em sua história e com a gama mais moderna de seu portfólio no país, a Peugeot apresenta ao mercado a série especial limitada 2008 Style. O SUV compacto que inovou totalmente a forma de dirigir em função de seus itens diferenciados, como o Peugeot i-Cockpit e o câmbio automático sequencial AT6, ganha uma versão mais esportiva e aventureira, pronta para agradar o público que busca exclusividade, conforto, tecnologia e prazer em dirigir.

O novo modelo, fabricado em Porto Real (RJ), chega ao mercado com equipamentos exclusivos, que não só contribuem com o visual já arrojado das linhas do carro, mas agrega itens de conforto, tecnologia e afagos ao exigente consumidor Peugeot. Por fora, o 2008 STYLE apresenta um exclusivo jogo de rodas de liga leve 16” Hydre Enticelle e molduras nas caixas de rodas, que trazem um ar mais aventureiro à série especial, conferindo robustez e proteção à carroceria.

Em relação ao conforto, o 2008 Style surpreende ao incluir em seu pacote de itens exclusivos o ar-condicionado automático digital bi zone, opção que permite ao motorista e ao passageiro dianteiro ajustarem individualmente a temperatura do seu lado do carro. O modelo ainda conta com apoio de braço central com porta-objetos, elemento que proporciona ainda mais conforto e praticidade ao condutor. Outros diferenciais exclusivos da série são o jogo de tapetes personalizados e monogramas Style.

Além de todos os novos equipamentos presentes na série especial, o Peugeot 2008 Style também mantém itens já consagrados na família, como o câmbio automático sequencial de seis marchas AT6, com quatro diferentes modos de condução; piloto automático e limitador de velocidade, faróis com DRL em LED, quatro airbags (dois frontais e dois laterais), Isofix para cadeirinhas de bebês, retrovisores na cor preta brilhante e central multimídia de 7” Peugeot Connect Radio, compatível com Apple CarPlay e Android AUTO.

Serão fabricadas poucas unidades da série especial, com opção de duas cores diferentes, Branco Banquise e Cinza Aluminium, e valor já incluso no preço de R$ 82.990. A novidade já está disponível na rede concessionária Peugeot em todo o Brasil, consolidando sua estratégia de ser a principal referência no mercado em qualidade de produtos e serviços.

“Com o 2008 Style oferecemos ao consumidor mais equipamentos e itens exclusivos de série por um preço abaixo do que é praticado pelo mercado ou que ele encontraria na concorrência”, explica Renato Sollitto, gerente de produto da Peugeot.