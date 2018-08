Perigo na rodovia

Um trecho de bastante movimentação na BR-277, conhecido como Trevo da Portal, foi palco de dois acidentes na manhã de ontem em Cascavel. Em um deles uma mulher ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o Hospital Universitário com traumatismo craniano e risco de morte. Ela estava em um Celta e seguia pela rodovia quando tentou ultrapassar um caminhão, bateu na lateral do veículo e bateu de frente em um caminhão que seguia no sentido contrário. O Celta ficou destruído. O motorista do caminhão não se feriu.

Segundo a assessoria de imprensa do HU, até a tarde a paciente seguia estável no pronto-socorro do hospital.

No outro acidente, também registrado pela manhã, duas motos colidiram no trecho. Um dos motociclistas tentou atravessar o trevo no horário de bastante movimentação de veículos e foi atingido por outra moto. Apesar do impacto, os pilotos não tiveram ferimentos graves.

Acidentes no trecho

Local de movimentação intensa de veículos, o Trevo da Portal na BR-277 foi cenário de 13 acidentes neste ano, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). As batidas resultaram em 24 pessoas feridas, sem registro de óbito em 2018.