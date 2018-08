Perigo na escola

Era cerca de 7h quando uma funcionária chegou para trabalhar na Escola Municipal José Baldo, no Bairro Alto Alegre. Ela entrou no estacionamento e foi surpreendida por ladrões. Faltavam minutos para que os estudantes começassem a chegar para estudar.

Armados, eles renderam a servidora e roubaram o veículo, um Azera.

De acordo com informações da Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência, dois rapazes pularam o muro da escola e ficaram escondidos até que a trabalhadora chegasse ao local. Os ladrões estavam armados.

Assustada, a servidora precisou de atendimento médico.

Segundo a Secretaria de Educação, por orientação médica a educadora ficou em casa.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram até o local para registrar a ocorrência, que também foi acompanhada pela equipe do jornal Hoje News. O vídeo você confere no YouTube no endereço https://youtu.be/3ROzPaIeURk.

O caso será investigado pela Polícia Civil, mas, segundo a Guarda Municipal, a hipótese é de que os suspeitos já estavam estudando a vítima. “A suspeita é de que o veículo dela era o alvo, mas agora cabe à Polícia Civil investigar”, disse o coronel Avelino Novakoski, diretor da Guarda Municipal.

Recuperado

O veículo foi abandonado pelos bandidos no Bairro Santa Cruz e recuperado pela polícia na tarde de ontem. Dentro do carro estava uma arma falsa, que pode ter sido usada pelos bandidos. O estacionamento fica perto do muro, que é aberto, e os carros visíveis para quem passa na rua. No local não há câmeras de segurança.