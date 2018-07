Penúltima rodada do Campeonato Paranaense de Futebol

(Foto: Assessoria )

O Campeonato Paranaense de Futebol Sub-19 chega à sua penúltima rodada neste fim de semana. Líder invicto do Grupo A e já classificado para a próxima fase, o FC Cascavel desafia o Prudentópolis às 15h30 deste sábado, no Estádio Newton Agibert. Os donos da casa ocupam a quinta colocação na chave e ainda busca a vaga para a segunda fase. Já o Cascavel CR, penúltimo colocado do grupo, recebe o último colocado Campo Mourão, também às 15h30 deste sábado, no Estádio Olímpico Regional. Os dois últimos da classificação já não têm mais chances no campeonato e apenas cumprem tabela nas duas últimas rodadas.