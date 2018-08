Pente-fino nas instituições

Secretária vistoria instituições municipais (Foto: Arquivo)

Um verdadeiro pente-fino vem sendo realizado em escolas e Cmeis (Centros Municipais de Educação) de Cascavel. A secretária de Educação, Márcia Baldini, está visitando todas as instituições municipais, tanto as que estão em funcionamento quando as que estão em obras e avaliando uma série de questões, tanto estruturais quanto operacionais dos espaços escolares. “Faço uma análise completa, avalio: estrutura física interna e externa, mobiliário, distribuição de materiais, formação continuada, uniforme escolar. Inclusive provo a merenda, converso com alunos, professores e diretores para identificar como está a situação de cada uma das instituições”, explica Márcia.

Dificuldades já identificadas

Até agora a secretária Márcia Baldini visitou dez das 106 instituições de ensino e algumas questões já foram identificadas: “Há escolas que pequenos reparos já resolvem os problemas de estrutura, por exemplo. Já em outras, como a Hermes Vezzaro, no Santo Onofre, a situação da estrutura física lá é muito complicada. Nós precisamos viabilizar uma reforma geral e ampliação da escola, com a construção de um novo bloco”, revela.

Márcia ressalta a preocupação com professores e alunos: “Temos algumas questões no sentido operacional que precisamos redimensionar como a atenção à formação continuada e saúde mental do professor. Por isso, eu também me reúno com os funcionários e os professores das escolas para entender quais são as demandas na visão deles. Outro fator que nos preocupa é a aprendizagem dos alunos, então faço visitas nas salas de aula, converso, ouço os estudantes, porque nós precisamos ver como está a situação, o que pode ser feito e como pode ser melhorada”.

Relatório

Todas as informações levantadas nas visitas serão reunidas em um relatório que deve guiar o planejamento de ações da secretaria para os próximos dois anos. “Esse relatório será inicialmente apresentado ao prefeito [Leonaldo Paranhos], mostrando nossas fragilidades e principais dificuldades e posteriormente é sobre essas informações que será pautado o planejamento das nossas ações em 2019 e 2020”, detalha Márcia Baldini.

A secretária avalia ainda o trabalho realizado até o momento: “Temos muitas demandas na Secretaria de Educação. Trabalhamos com prioridades, então o que era de mais urgente já teve encaminhamento, no momento estamos com 29 obras em andamento e nos próximos dias mais quatro devem ser licitadas. Então, agora é preciso avaliar quais serão os próximos passos”, enfatiza.