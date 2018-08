Pela 1ª vez fora da Europa, Fórum será em Curitiba

Curitiba - O secretário especial do Trabalho e Relações com a Comunidade, Paulo Rossi, será um dos palestrantes do Fórum Pulire, que pela primeira vez acontece fora da Europa, e chega a Curitiba para proporcionar um evento de gestão empresarial de excelência, apresentando debates e uma rica experiência em networking para seus participantes.

O secretário Paulo Rossi vai abordar a visão laboral e o impacto das reformas trabalhistas em diversos continentes.

O fórum, que será na Universidade Positivo nesta quinta e sexta-feira (9 e 10), é promovido pela Facop (Fundação do Asseio e Conservação do Estado do Paraná) em parceria com a Afidamp (Associação de Fabricantes Italianos de Equipamentos, Máquinas e Produtos para Limpeza Profissional) e com a ISSA (Associação Mundial das Indústrias de Limpeza).

Os dois dias de programação contarão com painéis focados nas áreas de Tecnologia, Sustentabilidade, Dignidade, Qualificação e Reputação, todos pautados na ética, valor que permeia todo o conceito do evento.