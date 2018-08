Pedestres embrigados também podem causar acidentes

Cerveja e trânsito é uma combinação imprudente. Não é novidade alguma a restrição para quem dirige. Mas essa “imprudência” também pode partir do próprio pedestre, que sob o efeito do álcool toma atitudes irresponsáveis, colocando a própria vida e a de outros em risco. A situação foi registrada pela reportagem do Hoje News na região central de Cascavel - que já alertou setores de trânsito e o Concidade (Conselho Municipal da Cidade) - no entanto, nenhuma alteração feita até agora, muito menos um trabalho de conscientização por parte da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito).

Dois dos cruzamentos mais famosos da vida noturna em Cascavel são na Rua Paraná com a Pio XII e com a Manoel Ribas: muitos bares e opções de sobra para os jovens.

As atrações de dentro das casas noturnas ficam em segundo plano e o espaço preferido dos frequentadores é a calçada: porém, o espaço se torna pequeno. Agora, a pista de rolamento vira área para passagem dos frequentadores - a maioria com copos de cerveja nas mãos, comprados dos estabelecimentos nas redondezas.

Os frequentadores desses estabelecimentos confiam a vida aos motoristas que trafegam pela Rua Paraná que muitas vezes são surpreendidos por pedestres que os “desafiam”.

O caos no trânsito na região foi levantado pelo vereador Pedro Sampaio (PSDB) durante a sessão de ontem na Câmara de Vereadores. “Se houver um acidente na esquina onde há concentração de pedestres devido aos bares, será de uma proporção jamais vista em Cascavel”.

Diante da ineficácia do trabalho preventivo em Cascavel, o parlamentar cobrou uma ação do Executivo para que pelo menos sejam liberados incentivos fiscais para que os empresários possam fazer algo. “É preciso criar lombadas, travessias elevadas ou incentivar os comerciantes a revitalizarem a área. O Executivo precisa estimular ações”, afirma Sampaio.

O vereador Serginho Ribeiro (PPL) também recebeu reivindicações dos comerciantes, visto o excesso de velocidade no trecho - mesmo com a existência de um radar eletrônico na Rua Pio XII com Rua Paraná. “A possibilidade de acidente é grande. Precisamos de um planejamento para resolver esse problema com o excesso de velocidades, para evitarmos uma tragédia”, afirma Ribeiro.