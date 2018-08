Peça “Eu e a Personagem” no teatro

O Teatro Municipal Sefrin Filho de Cascavel recebe dia 2 de setembro, às 20h30, a peça teatral “Eu e a Personagem”, com texto, direção e atuação de Aroldo Felix.

O artista apresenta um monólogo interpretando 15 personagens que contam a história de um homem que envolto pela solidão, avalia o quanto perdeu por não valorizar o semelhante e tenta recuperar o tempo perdido na busca incessante de outras pessoas.

O espetáculo é indicado para adolescentes acima de 14 anos. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Teatro à R$ 40. Para estudantes e idosos o valor cobrado é R$ 20. Os portões serão abertos com meia hora de antecedência. Não será permitida entrada após as 20h30.

O artista

Com 40 anos de profissão, o artista Aroldo Felix estreou nos palcos de Cascavel em 1978 com a peça “Eu e a personagem” e percorreu cinco estados durante os 15 anos levando a magia do teatro pelos lugares em que passou. O artista esteve dez anos fora dos palcos para cuidar da saúde. De volta aos palcos, o ator vai enfrentar novamente o desafio de interpretar 15 personagens distintos.