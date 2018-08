PDT: Plano foca energias renováveis e limpas

Cascavel - Com foco no desenvolvimento do Estado com ações que prometem envolver o governo, a sociedade civil organizada e o setor privado, com ações que precisam vir do macro, passando melo meso e seguindo para o micro, olhando as regiões com lupas para que se possam identificar as potencialidades e as debilidades e se trabalhar o desenvolvimento de forma mais equânime. Essa é a força-motriz do plano de governo - intitulado como Projeto de Estado - do pré-candidato ao governo do Paraná Osmar Dias (PDT).

Segundo um dos coordenadores na elaboração do documento, Nelton Friedrich, o que se pretende é pensar o Paraná não apenas para os próximos quatro anos, mas que as ações e o desenvolvimento ecoem pelos próximos 30 anos.

Com foco na logística, na infraestrutura e no desenvolvimento social aliado ao financeiro, o plano contempla ações que fomentem e incentivam as energias renováveis em todas as suas potencialidades, desde a produção da biomassa e da cana-de-açúcar, no norte do Estado, à potencialidade aeólica no Sul e no Sudoeste e a energia solar ou ainda a produção de energia a partir dos resíduos como os dejetos de animais no oeste, por exemplo. “Não podemos perder essas potencialidades. As energias são o foco do momento e temos todas essas potencialidades que praticamente não são utilizadas por conta de um ICMS que até pouco era muito elevado, desestimulando essas ações. Queremos propor que um produtor possa ser autossuficiente e ainda possa vender seu excedente para a Copel e não ficar na dependência de um único sistema de geração e de fornecimento”, completou Friedrich.

As principais diretrizes do documento serão registradas em cartório, como define a lei eleitoral.

Sobre a forma como o grupo pretende divulgar o plano e propor suas ações, uma vez que a aliança com o PMDB está descartada encurtando para cerca de dez segundas o horário de TV e rádio nas propagandas eleitorais, Friedrich considera que esta não será uma eleição a ser definida pelo horário eleitoral, mas pelas mídias sociais. “Certamente as mídias sociais serão a grande aliada. Também faremos muitos encontros regionais, acreditamos na força dos nossos aliados e correligionários, além das inserções nos programas de rádio e de TV durante 36 dias antes das eleições. Estas certamente as pessoas virão porque ocorrem durante a programação e têm curta duração”, destacou.

O nome de Osmar Dias à corrida pelo governo do Estado deverá ser confirmado em convenção coletiva neste sábado (4), em Curitiba.